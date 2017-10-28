Требуется диктор английского языка. Прочитать два текста (и параллельно проверить, так как возможны ошибки в переводе) 1 - 02:01 сек. 2 - 00: 45 сек. От меня: текст, и ...
Голос за кадром
надиктовать текст 1-2 мин
Выбранный исполнитель
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