Требуется диктор английского языка. Прочитать два текста (и параллельно проверить, так как возможны ошибки в переводе) 1 - 02:01 сек. 2 - 00: 45 сек. От меня: текст, и ...
Озвучка ролика (2 минуты)
Необходимо начитать текст 2-х минутного промо-ролика. Голос нужен мужской.
Пример: https://www.youtube.com/watch?v=HL2BzLidvOw&t=96s
Срок до 1 ноября.
Не нужно постобработки, просто чистый голос.
Заявки фрилансеров
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