Озвучка ролика (2 минуты)

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт24 заявки289 просмотров

Необходимо начитать текст 2-х минутного промо-ролика. Голос нужен мужской.

Пример: https://www.youtube.com/watch?v=HL2BzLidvOw&t=96s

Срок до 1 ноября.

Не нужно постобработки, просто чистый голос.

8 лет назад
Simmbeats
Максим 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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