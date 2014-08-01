В очень сжатый срок нужно сделать баннер с расхлопом 100%х60/120. Исходник уже есть (банер без анимации), нужно только адаптировать его под следующие требования интернет-площадки: Баннер состоит из двух флешевых компонентов. Оба флешовых ролика должны быть свободно ...