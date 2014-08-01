$9
Необходимо начитать текст 2-х минутного промо-ролика. Голос нужен мужской. Пример: https://www.youtube.com/watch?v=HL2BzLidvOw&t=96s Срок до 1 ноября. Не нужно постобработки, просто чистый голос.
Озвучивание24 заявки
Закрыт
6 лет назад
Свежие работы: http://simmbeats.tumblr.com/
Подробное портфолио: https://yadi.sk/d/P9UoAvbRvtmEF
Необходимо начитать текст 2-х минутного промо-ролика. Голос нужен мужской. Пример: https://www.youtube.com/watch?v=HL2BzLidvOw&t=96s Срок до 1 ноября. Не нужно постобработки, просто чистый голос.
Необходимо создать сайт-рулетку с кейсами. Адаптировать и настроить скрипт EasyDrop.ru Должен быть автозакуп с csgo.tm, боты, активация через Steam и функционал Easy drop.
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