Simmbeats

Максим Гаврилов Simmbeats

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Работаю с удовольствием)

Свежие работы: http://simmbeats.tumblr.com/

Подробное портфолио: https://yadi.sk/d/P9UoAvbRvtmEF

  • Озвучка ролика (2 минуты)

    $9

    Необходимо начитать текст 2-х минутного промо-ролика. Голос нужен мужской. Пример: https://www.youtube.com/watch?v=HL2BzLidvOw&amp;t=96s Срок до 1 ноября. Не нужно постобработки, просто чистый голос.

    Озвучивание24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Баннер с расхлопом

    $50

    В очень сжатый срок нужно сделать баннер с расхлопом 100%х60/120. Исходник уже есть (банер без анимации), нужно только адаптировать его под следующие требования интернет-площадки: Баннер состоит из двух флешевых компонентов. Оба флешовых ролика должны быть свободно ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад