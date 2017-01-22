Создание аналога easydrop.ru (CS:Go рулетка)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки179 просмотров

Необходимо создать сайт-рулетку с кейсами. Адаптировать и настроить скрипт EasyDrop.ru

Должен быть автозакуп с csgo.tm, боты, активация через Steam и функционал Easy drop.

8 лет назад
Simmbeats
Максим 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров