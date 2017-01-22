Есть установленная русифицированная crm-система Odoo 9.0 (тут куча мелких циферок и буковок). Используем ее крайне ограничено, с почтовой подсистемой почти не работали. Возникла потребность завести туда сотрудника с использованием другого(отличного от нашего) почтового сервиса. Поиски ...
Создание аналога easydrop.ru (CS:Go рулетка)
Необходимо создать сайт-рулетку с кейсами. Адаптировать и настроить скрипт EasyDrop.ru
Должен быть автозакуп с csgo.tm, боты, активация через Steam и функционал Easy drop.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день В новом магазине отказались от штатного каталога Virtumart, от корзины их заменили самописными модулями корзина на Vue.Js и каталог на jQuery Список стоящих задач на развёрнутой копии на первом этапе: ...Завершен8 лет назад
тут http://pr-cy.ru/speed_test/ сделал анализ показало 59 % и показаны какие ошибки. Их нужно исправить. Сайт xme.ruВеб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $60
Нужно интегрировать платежку PayPal PLUS в Virtuemart. Желательно сделать в виде плагина. Вот тут инструкция на английском.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $60
Добрый день! Нужно внести доработки в сайт. ( 7 доработок) Сайт на движке OpenCart 1.5.5.1 После правки установить сайт на другой хостинг. klock.by/nebo/ ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Проблема заключается в том, что добавили картинки для каждого пункта в меню, но картинки наезжают на текст и при наведении вообще картинка исчезает. Надо немного отредактировать данный момент.Завершен8 лет назад
- $1500
Необходимо создать на фреймворке Laravel версии не ниже 5.3 систему управленческого учета для строительной компании. В общих словах - необходимо сразу предусмотреть дальнейшую возможность создания мобильных приложений (сами приложения в это задание ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Приветствую! Нужно сделать форму заказ такси , добавить её на сайт и сделать что бы открывалась во всплывающем окне. Аналог http://taxorg.org/formazakaza/Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
На анонсной странице (сайт Битрикс, Старт) выводится Яндекс карта с привязкой заведений на ней. Над метками написаны названия элементов. При нажатии на метке выводится балун с фото отеля, его коротким описанием. При двойном нажатии происходит ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Имеется личный кабинет написан на ворд прессе .После сдачи кодов разработчиком , мы установили лк на новый сервер . В данный момент не которые страницы не открываются . Мешает url (wp content) то есть ...Завершен8 лет назад