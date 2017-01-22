Форма заказа такси

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Закрыт7 заявок167 просмотров

Приветствую! Нужно сделать форму заказ такси , добавить её на сайт и сделать что бы открывалась во всплывающем окне.

Аналог http://taxorg.org/formazakaza/

8 лет назад
welll
72 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров