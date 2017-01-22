Спарсить сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок231 просмотр

Спарсить сайт (сейчас сайт стоит на drupal, но нужно посадить его на MODX) (для размещения на том-же домене, но на другом хостинге. Прежняя компания-разработчик прекратила свое существование). Информацию предоставлю кандидатам. Оплата по-факту.

DrupalMODX
8 лет назад
boykov
Павел 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров