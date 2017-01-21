Сайт CS:GO

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Закрыт3 заявки124 просмотра

Сверстать, подобрать скрипт и настроить рулетку. ТЗ прилагаю

Дизайн в разработке, скину лично

8 лет назад
Project_lab
Владимир 
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров