Парсер сайта

Нужно написать парсер. На сайте информация выводится через javascript (в этом, собственно, и проблема). Некоторые теги нужно присвоить переменным, для дальнейших манипуляций. Остальную часть я объясню во время диалога. Если есть тот, кто умеет парсить информацию, которая выводится через javascript, пишите скайп, оплата по факту , или поетапно