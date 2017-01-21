Кастомизировать по ТЗ проект на готовом движке и теме

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок242 просмотра

Установить тему для WP, прикрутить соответствующие модули. 

Либо установить на другой движок и доработать тему по ТЗ. 

Плюс нужна работа по подбору и обработке изображений (дизайн банеров и тд.) 

Работа через GIT. 

Прошу только с релевантным опытом. 

Соблюдение сроков! БС only! 

GitWordPress
8 лет назад
evgenevseev
Евгений 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

master22
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-2)
8 лет назад
$200
20 дней
Исполнитель взял заказ, через 1 день пропал, и больше на связь не выходил, изначально обговаривалось срочность заказа. Потеряно время и нервы. Строго не рекомендую.

Заявки фрилансеров

master22
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-2)
8 лет назад