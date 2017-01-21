Кастомизировать по ТЗ проект на готовом движке и теме

Скрипт скачанный с инета,и соответственно дрявый как носки прожженного алкоголика,очень бы хотелось его подлатать,CMS AdminStation,в ней вся проблема,на подобных скриптах люди потеряли много денег,неблагородные админы заходили и снимали всю кассу,нехочется пополнить список этих бедолаг.