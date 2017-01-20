Интеграция формы на сайте с Mailchimp-ом

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок111 просмотров

На сайте установлена форма подписки: поле «email» и кнопка «Скачать». 

По нажатию на кнопку «Скачать» независимо от ввода email-а открывается всплывающее окно, в котором можно скачать контент по ссылке. 

Необходимо связать эту форму с аккаунтом в Mailchimp, чтобы введёный e-mail по нажатию кнопки сразу передавался в лист подписчиков в Mailchimp-е а на сайте появлялось всплывающее окно с контентом для скачивания. Без перехода на другую страницу. Аккаунт в Мейлчимпе есть.

Частично механизм уже реализован, необходимо доработать.

На скринах — действие, которое уже происходит при нажатии на кнопку «Скачать».

8 лет назад
tepexow
Кирилл 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров