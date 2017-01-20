Добрый день! Нужен шаблон wordpress Копия сайта bilim-all.kz Модуль тестирование не нужен
Проект на Yii2
Требования к кандидату:
- дизайн всех страниц в наличии, остается сверстать и адаптировать под гаджеты;
- опыт разработки веб-приложения с доменами 3-го уровня (для каждого региона/города
свой субдомен);
- опыт организации обмена откликами (сообщениями) без перезагрузки страницы
- проектирование / оптимизация БД (mysql);
- написание RESTful API и документации к ним;
- опыт с push-уведомлениями браузера;
- подключение API различных сервисов, точно нужно будет работать с API Яндекс карт;
- опыт работы с микроразметкой (Гугл, Яндекс);
- HTML/CSS;
- JS, JQuery.
(примерно как на фрилансхантере исполнители делают ставки по новому
проекту, а работодатель видит их появление на странице проекта);
Заявки фрилансеров
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