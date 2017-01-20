Проект на Yii2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки80 просмотров

Требования к кандидату:

  • дизайн всех страниц в наличии, остается сверстать и адаптировать под гаджеты;
  • опыт разработки веб-приложения с доменами 3-го уровня (для каждого региона/города

    свой субдомен);

  • опыт организации обмена откликами (сообщениями) без перезагрузки страницы

    • (примерно как на фрилансхантере исполнители делают ставки по новому

    проекту, а работодатель видит их появление на странице проекта);

  • проектирование / оптимизация БД (mysql);
  • написание RESTful API и документации к ним;
  • опыт с push-уведомлениями браузера;
  • подключение API различных сервисов, точно нужно будет работать с API Яндекс карт;
  • опыт работы с микроразметкой (Гугл, Яндекс);
  • HTML/CSS;
  • JS, JQuery.

CSSHTMLJavaScriptjQueryMySQLYii
8 лет назад
VitaliyPolyakov
48 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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