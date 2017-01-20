Ищу Middle/Senior Java Script разработчика

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка100 просмотров

требуется  Java Script разработчик со знанием следующих технологий :

  • ReactJS, ES6
  • NodeJS, HTML5, CSS3
  • Английский  -  Upper Intermediate. По проекту детали в личке. проект на пару месяцев.
Ребята, пишите свои пожелания по оплате в час или в месяц сразу с заявкой, пожалуйста. 
HTMLJavaNode.js
8 лет назад
Vasilenko_87
Евгений 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров