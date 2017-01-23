Здравствуйте. Нужно доработать скрипт, который выводит кей из реферера с поисковых систем. Сам скрипт находится в папке js/script.js. Нужно сделать его на php, чтобы он работал на dle и на простом php сайте. К нему ...
Устранить причину большой нагрузки на сайт и помочь со сменой хостинга
Первое:
Что то регулярно создает большую нагрузку, потребляя 100% оперативной памяти и 100% ввода-вывода из за чего сайт падает, надо найти и устранить эту проблему.
Второе:
Помочь с выбором и переездом на новый хостинг.
Сайт на wordpress c cpanel
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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