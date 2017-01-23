Устранить причину большой нагрузки на сайт и помочь со сменой хостинга

Первое:

Что то регулярно создает большую нагрузку, потребляя 100% оперативной памяти и 100% ввода-вывода из за чего сайт падает, надо найти и устранить эту проблему.

Второе:

Помочь с выбором и переездом на новый хостинг.

Сайт на wordpress c cpanel