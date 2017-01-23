Устранить причину большой нагрузки на сайт и помочь со сменой хостинга

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки132 просмотра

Первое:

Что то регулярно создает большую нагрузку, потребляя 100% оперативной памяти и 100% ввода-вывода из за чего сайт падает, надо найти и устранить эту проблему.

Второе:

Помочь с выбором и переездом на новый хостинг.

Сайт на wordpress c cpanel

WordPress
8 лет назад
absolute1
Максим 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
Работу сделал хорошо. Всегда на связи.
Всем рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад