Здравствуйте. Нужно доработать скрипт, который выводит кей из реферера с поисковых систем. Сам скрипт находится в папке js/script.js. Нужно сделать его на php, чтобы он работал на dle и на простом php сайте. К нему ...
Доработка сайта на Битриксе
Куплено решение в маркет-плейсе, установлено. Нужно внести несколько правок на сайт. Есть список работ, вышлю индивидуально.
Заявки фрилансеров
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