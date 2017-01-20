Доработка сайта на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки81 просмотр

Куплено решение в маркет-плейсе, установлено. Нужно внести несколько правок на сайт. Есть список работ, вышлю индивидуально.

8 лет назад
victorious-pro
Агата 
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров