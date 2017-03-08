Доработка функционала сайта (на Laravel)

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Завершен3 заявки171 просмотр

Сайт на Laravel. 

Нужно добавить функционал.

Новые страницы и блоки, которые нужно добавить - уже сверстаны. Верстка страниц есть в git.

Нужно внести правки и изменения для 16 страниц.

Детальное ТЗ тут (на укр. языке): https://docs.google.com/document/d/1UNIKrQKEAZhtAg-M6-GPqgQpqnb6SRdJqopjJjbE4Ds/edit?usp=sharing

GitLaravel
8 лет назад
sirzhant
Роман 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

IgorChernenko
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$250
4 дня
Спасибо за проделанную работу! Задание было очень тяжелое, но Игорь с ребятами справились на отлично. Будем сотрудничать в дальнейшем
Один из лучших заказчиков, с которым приходилось работать Четкое тз, с пониманием относится к процессу работы, моментальный ответ в скайпе, моментальная оплата Адекватность просто зашкаливает) Однозначно рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

IgorChernenko
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад