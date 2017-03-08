Доработка функционала сайта (на Laravel)

Сайт на Laravel.

Нужно добавить функционал.

Новые страницы и блоки, которые нужно добавить - уже сверстаны. Верстка страниц есть в git.

Нужно внести правки и изменения для 16 страниц.

Детальное ТЗ тут (на укр. языке): https://docs.google.com/document/d/1UNIKrQKEAZhtAg-M6-GPqgQpqnb6SRdJqopjJjbE4Ds/edit?usp=sharing