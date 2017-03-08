Здравствуйте! Необходимо сделать доработки согласно ТЗ по ссылке https://yadi.sk/d/rzIwNy3T3CDKXe, кроме пунктов 6-7. Первый пункт относится не только к сайту на opencart (www.krepauto.ru) но и лендингу www.krepavto.ru так как перестали приходить с них письма обоих (заявки ...
Доработка функционала сайта (на Laravel)
Сайт на Laravel.
Нужно добавить функционал.
Новые страницы и блоки, которые нужно добавить - уже сверстаны. Верстка страниц есть в git.
Нужно внести правки и изменения для 16 страниц.
Детальное ТЗ тут (на укр. языке): https://docs.google.com/document/d/1UNIKrQKEAZhtAg-M6-GPqgQpqnb6SRdJqopjJjbE4Ds/edit?usp=sharing
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