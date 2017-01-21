Скопировать лэндинг и внести корректировки.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок190 просмотров

Скопировать лэндинг и внести корректировки.  Понять фон название некоторые цвета .Залить нахостинг проверить работоспособность форм.

8 лет назад
aidrim
Иван 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров