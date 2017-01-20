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Корректировка Адаптивного шаблона заглушки на HTML5
На домен временно поставлена заглушка, пока переделывается основной сайт - http://debright.ru
Необходимо внести изменения в заглушку.
- поправить русские шрифты, сделать их такими же как в «буржуйском шаблоне» которые на латинице. ссылка на заглушку - http://demo.themewagon.com/preview/layla-responsive-coming-soon-under-construction-template
- запустить таймер, окончание по таймеру 1 марта 2017 года
- под «оставьте нам свою почту» - сделать в том же стиле - «позвоните нам по телефону + 7 495 088-78-69»
- под «оставьте нам свою почту» - сделать в том же стиле - «посмотрите наши работы в инстаграм + значок инстаграм» ссылка - https://www.instagram.com/studio_bright_design/
- настроить отправку сообщений на почтовый ящик из всех контактных форм, почта - [email protected]
- переименовать кнопку «Submit» в «Отправить»
- в блоке «посмотрите нас в соц сетях» - добавить интерактивную ссылку на профиль сообщества в ВК, так же как это реализовано в шаблоне заглушки. ссылка - http://demo.themewagon.com/preview/layla-responsive-coming-soon-under-construction-template ссылка на сообщество - https://vk.com/de.bright
- заменить иконку гугл+ на ВК, а следующую иконку на инстаграм
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