Корректировка Адаптивного шаблона заглушки на HTML5

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки116 просмотров

На домен временно поставлена заглушка, пока переделывается основной сайт - http://debright.ru

Необходимо внести изменения в заглушку.

  • поправить русские шрифты, сделать их такими же как в «буржуйском шаблоне» которые на латинице. ссылка на заглушку - http://demo.themewagon.com/preview/layla-responsive-coming-soon-under-construction-template
  • запустить таймер, окончание по таймеру 1 марта 2017 года
  • под «оставьте нам свою почту» - сделать в том же стиле - «позвоните нам по телефону + 7 495 088-78-69»
  • под «оставьте нам свою почту» - сделать в том же стиле - «посмотрите наши работы в инстаграм + значок инстаграм» ссылка - https://www.instagram.com/studio_bright_design/
  • настроить отправку сообщений на почтовый ящик из всех контактных форм, почта - [email protected]
  • переименовать кнопку «Submit» в «Отправить»
  • в блоке «посмотрите нас в соц сетях» - добавить интерактивную ссылку на профиль сообщества в ВК, так же как это реализовано в шаблоне заглушки. ссылка - http://demo.themewagon.com/preview/layla-responsive-coming-soon-under-construction-template ссылка на сообщество - https://vk.com/de.bright
  • заменить иконку гугл+ на ВК, а следующую иконку на инстаграм
Напишите сколько по времени и деньгам. Спасибо.
HTML
8 лет назад
KEASioS
43 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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