Натянуть тему (3 файла) на WP

Плагин для Woocommerce для реализации функционала визуальных атрибутов товара, подробности вложены. Предлагайте пожалуйста стоимость, срок и портфолио по теме.
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Тема Inspinia (Bootstrap 3) - От нее нужно 3 страницы (Они как бы почти заверстаны)
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