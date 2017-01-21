Натянуть тему (3 файла) на WP

Конечный результат работы: на ящик должны отсылаться ссылки на лоты с allegro.pl, найденные по ключевым фразам, и ранее не попадавшие в выборки. К ссылке на лот обязательно прикрепить заглавную картинку лота. Частота проверки по ключевым ...