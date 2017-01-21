Натянуть тему (3 файла) на WP

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Завершен6 заявок157 просмотров

Тема Inspinia (Bootstrap 3) - От нее нужно 3 страницы (Они как бы почти заверстаны)

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BootstrapWordPress
8 лет назад
AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
7 часов назад

Выбранный исполнитель

tanya210392
Татьяна 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$30
1 день
Сложно, осторожно, но можно) Все сделано. Были накладки - но это не проблема для Татьяны. Удачи в проектах.
Рекомендую к сотрудничеству, получила большой опыт во время работы над проектом и, в целом, осталась довольна сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

tanya210392
Татьяна 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад