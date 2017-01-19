Кодера для создания приватного софта по Counter Strike GlobalOfenssive

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка74 просмотра

Нужен кодер для создания приватного софта по игре Counter Strike Global Offensive. Цена оплата договорная! 

8 лет назад
Xionproject
Александр 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров