Написать открытый код для импорта данных о стоимости билетов с сайта авиакомпании (Аэрофлот). На входе - направления и период выборки. На выходе - таблица excel или CSV с ценами. В каждой закладке - по одному направлению. ...
Доработать сайт DLE движок!!
Добавить новую графу, автопереключение серий, изменить таймер ... и еще мелкие доработки...
Заявки фрилансеров
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