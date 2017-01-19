Написать код

$25
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Закрыт6 заявок111 просмотров

Написать открытый код для импорта данных о стоимости билетов с сайта авиакомпании (Аэрофлот). На входе - направления и период выборки. На выходе - таблица excel или CSV с ценами. В каждой закладке - по одному направлению. По строкам - даты вылета, по столбцам - даты прилёта. Обновление данных автоматическое.

8 лет назад
guest_14848433500212
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров