Требуется наладить выгрузку товаров из 1с УТ11 (локализация: РК) в интернет магазин на базе prestashop. Все Товары (товары=товары и товары размерные) содержат. 1) Группа 2) Цена (розничная) 3) Вес ...
Вэб програмист
Оптимизировать доработать сайт игровой тематики(grabl)
Заявки фрилансеров
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