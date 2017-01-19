Здравствуйте! Необходимо установить простую тему WP и загрузить демо контент как на тим форест. Спасибо! Указывайте стоимость и сроки.
Написание нескольких модулей для Drupal
Добрый день!
Требуется написание нескольких модулей для Drupal 7x + Ubercart (сразу говорю, что ecommerce не рассматривается ни под какими предлогами!).
1 Модуль - экспорт товаров по фиду в сторонний сервис.
2 Модуль - автоматизация выбора значений в CCK-полях.
3 Модуль - интеграция с JIRA.
Оплата достойная, четкое ТЗ, заказчик - профессионал.
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