Написание нескольких модулей для Drupal

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки139 просмотров

Добрый день!

Требуется написание нескольких модулей для Drupal 7x + Ubercart (сразу говорю, что ecommerce не рассматривается ни под какими предлогами!).

1 Модуль - экспорт товаров по фиду в сторонний сервис.

2 Модуль - автоматизация выбора значений в CCK-полях.

3 Модуль - интеграция с JIRA.

Оплата достойная, четкое ТЗ, заказчик - профессионал.

Drupal
8 лет назад
hr-alphainfinity
Алексей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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