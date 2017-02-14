HTML верстка + JavaScript запросы на API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок271 просмотр

Необходимо сверстать что-то типа админки, в основном таблицы с фильтрами(Но есть и страница с графиками). Данные в таблицы вставляются из API, фильтрация так же происходит посредством API. ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ все это должно быть реализовано без использования каких-либо фреймворков ни со стороны CSS, ни со стороны Javascript(т. е. нативный JS без JQuery и др.)

CSSHTMLJavaScriptjQuery
8 лет назад
vlad_che33
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Time-isMoney
Денис 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$275
9 дней
Качественная работа с использованием современных технологий. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Заказчик всегда на связи, активно принимал участие в разработке, требовательный но справедливый рекомендуем к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Time-isMoney
Денис 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад