HTML верстка + JavaScript запросы на API

Необходимо сверстать что-то типа админки, в основном таблицы с фильтрами(Но есть и страница с графиками). Данные в таблицы вставляются из API, фильтрация так же происходит посредством API. ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ все это должно быть реализовано без использования каких-либо фреймворков ни со стороны CSS, ни со стороны Javascript(т. е. нативный JS без JQuery и др.)