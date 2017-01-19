Переписать сайт с Wordpress на самописный со сбережением всех ссылок

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Закрыт8 заявок134 просмотра

Переписать сайт с Wordpress  на самописный со сбережением всех ссылок и контента. Сайт туристический. Задание: код страниц по возможности уменшить минимально. Дизайн сайта сильно не изменять. Сохранение всех ссылок. Сделать правильную оптимизацию и перелинковку.

WordPress
8 лет назад
guest_14848247536088
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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