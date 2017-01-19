Требуется django разработчик

Есть инфоблок "Новости", при добавлении новости нужно чтобы была возможность выбрать сайт. Т.е. есть список сайтов (mos.site.ru, perm.site.ru, sam.site.ru и т.д. и конечно главный сайт site.ru) все они управляются в одной системе управления Битрикс ...