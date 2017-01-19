Требуется django разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки90 просмотров

Добрый день

Есть проект parkist.ru Сайт сделан на django, требуются доработки и постоянное развитие. Интересно ли вам было это предложение?

Django
8 лет назад
vanabo
40 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров