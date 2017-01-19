Нужен скрипт, который бы выдавал каждому посетителю сайта айдишник с записью его в куки и выводом на экран. Если посетителю ранее уже выдавался айдишник, то на экран выводить значение из куки. Айдишник ...
Доработка Redmine
Нужно переработать Redmine, дадим доступ, задание в прикрепленном файле.
Очень прошу, сразу оценивайте приблизительно бюджет и указывайте в ответе.
Заявки фрилансеров
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