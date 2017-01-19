Доработка Redmine

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка88 просмотров

Нужно переработать Redmine, дадим доступ, задание в прикрепленном файле.

Очень прошу, сразу оценивайте приблизительно бюджет и указывайте в ответе.

8 лет назад
IIpuXod
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

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