Поиск пользвоателей в buddypress нужно сделать выпадющий список сран по всему миру, и за ним список областей и городов в каждой стране, города я сам заполню нужно толкьо сделать так чтоб работало и показать мне ...
Почистить сайты от вирусов и настроить защиту
Появилась проблема с вирусами (на эккаунте5 сайтов)
хотел бы воспользоваться услугами по лечению сайтов и настройке защиты на хостинге
Сообщите стоимость услуг.
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