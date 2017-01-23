Есть написанный бот(javascript), работает на node.js http://prntscr.com/bsrd16 в нем есть авторизация через аккаунт steam (настройка аккаунта в файле auth.js 2-10строчки) и исполнение некоторых функций на аккаунте, а именно: автопринятие офферов (предложений обмена): бот автоматически проверяет ...
Простой Поиск пользвателей в buddypress
Поиск пользвоателей в buddypress нужно сделать выпадющий список сран по всему миру, и за ним список областей и городов в каждой стране, города я сам заполню нужно толкьо сделать так чтоб работало и показать мне как доделать дальше.
пример о чем я писал здесь http://love.kiev.ua/ в поле ваш город
https://wordpress.org/plugins/buddypress-xprofile-custom-fields-type/ нужно будет вписать дополнителный код в этот плагин, по скольку имено на нем состоит весь поиск ( или же создать дополнителный плагин что будет даже лучще)
плагин пожно будет построить по ринцыпу этого планина https://wordpress.org/plugins/country-state-city/screenshots/
TZ здесь по ссылке https://docs.google.com/document/d/12TYC9psV-g9O8WbPS_0aVpXoSxfoN2VTy_3Qq0D9ZJc/edit?usp=sharing
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