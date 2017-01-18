Сайт для сервисного центра по ремонту цифровой техники

Всем доброго времени суток.

Я понял, что каждый должен заниматься своим делом, и если честно, немного сложно это все (ТЗ, БРИФ и т.д) занимает массу времени, постоянное согласование с дизайнером, верстальщиком, копирайтером отнимает массу времени, да и собственно это не мое. Нужен профессионал, который готов взять на себя создание сайта, нужен человек который готов понять то, что я хочу, обратиться к дизайнеру и всем остальным ребятам и сделать все "под ключ". Понимаю, возможно это не правильно...но изучая и избивая e-mailЫ фрилансеров уже очень сильно устал и теряю массу времени.

Что требуется для начала и в кратце:

Сайт + страница для продаж по категориям, собственного барахла которое имеется в наличии на сервисе, запчасти с разборки и т.д

Интуитивный и понятный интерфейс

Креативный дизайн и интересный подход к дизайну

Собственно, что требуется от сайта...

Классный дизайн, чтобы прямо АХ! Интересный сайт, дружественный интерфейс, чтобы человек хотел как можно дольше задержаться и изучить его. Нужен правильный подход к этому делу, мне очень понравилась вот эта работа alexeybychkov.com/works/1service

ЦЕЛЬ сделать так, чтобы к нам пошли клиенты и понесли свою технику :)