Создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок143 просмотра

Имеется одностраничный сайт на одной из соответствующих платформ. Требуется, сохранив дизайн,  создать полноценный сайт, доступный для SEO-оптимизации, провести SEO-оптимизацию. Требуется вывод сайта в топ-3 Гугл, Яндекс. Более подробно – при личной переписке.

8 лет назад
IIpuXod
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров