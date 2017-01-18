WP/Genesis Developer

требуется программист с опытом работы с WordPress и созданием тем Genesis. начало работы с 1го февраля. Во время разработки нужно быть онлайн в скайпе с 15 до 23 мск понедельник-пятница. Верстка темы с PSD создание виджетов, плагинов, перенос контента(разных типов постов) с оригинала(тоже WordPress) и т.д. Необходимо знание php/mysql/bootstrap. Ориентировочный срок сдачи проекта 1 марта. После завершения проекта возможна работа на постоянной основе( знание Joomla/Drupal8 будет огромным плюсом). Все детали во время собеседовани в скайпе. Собеседования проводятся с 15мск до 20мск.