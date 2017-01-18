Разработка модуля веб-сайта, верстка сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок375 просмотров

Модуль сайта, агрегирующий видео из социальных сетей и позволяющий пользователям оценивать видео и писать комментарии. Должны быть возможность сортировки видео по популярности. Дизайн предоставим. ТЗ прилагается. В личном сообщении написать, с помощью какого модуля, на какой cms собираетесь реализовать. Срок - 2 недели.

8 лет назад
sky4uk
Дарья 
41 год
13 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров