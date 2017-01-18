Простейший скрипт в Apple Script

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  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок87 просмотров

Нужно создать простейший скрипт в apple script. Для человека в теме может занять минут 15-20

8 лет назад
rasim_gadimov
Расим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)

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