Необходимо устранить ряд проблем сайта на Wordpres

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Закрыт1 заявка60 просмотров

Купил сайт. У продавца реклама Adsense выводилась шорткодами. Коды были прописаны в файле functions.php. Поменяли коды на мои. Каково же было наше удивление, что доход стал распределяться на 2 аккаунта. Искали причину, так и не нашли где же могут быть его коды еще. Доход идет примерно поровну.

1)     Необходимо найти причину и устранить проблему . Например стр. http://telefongid.ru/obshhie-voprosy/kak-telefon-podklyuchit-k-televizoru.html  видим идентификатор продавца http://joxi.ru/Vm6RWlkHPeWMmZ  Могу вначале выслать файл  functions.php до и после переустановки кодов.

2)     Необходимо поставить плагин вывода рекламы FlatProfit Maker, а все остальное от продавца - снести. 3)      Снизить время загрузки страниц  http://joxi.ru/eAONjG5CzLDK2o  :

   Исправить  проблемы html, в том числе семантические(Schema.org).

   Исправить  ошибки  CSSИсправить ошибкиJavaScript.

   Оптимизировать изображения

4)   В теме amzola необходим визуальный редактор. Сейчас при включении виз. редактора не получается вставить текст статьи.

Что можете , а что нет из этого перечня работ? Можно какие-то работы сделать по-отдельности. Пишите.

HTML
8 лет назад
perepaul
Павел 
59 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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