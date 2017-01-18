В версии 1.6 появилась ошибка при загрузки фото товаров, нужно поправить.
Необходимо устранить ряд проблем сайта на Wordpres
Купил сайт. У продавца реклама Adsense выводилась шорткодами. Коды были прописаны в файле functions.php. Поменяли коды на мои. Каково же было наше удивление, что доход стал распределяться на 2 аккаунта. Искали причину, так и не нашли где же могут быть его коды еще. Доход идет примерно поровну.
1) Необходимо найти причину и устранить проблему . Например стр. http://telefongid.ru/obshhie-voprosy/kak-telefon-podklyuchit-k-televizoru.html видим идентификатор продавца http://joxi.ru/Vm6RWlkHPeWMmZ Могу вначале выслать файл functions.php до и после переустановки кодов.
2) Необходимо поставить плагин вывода рекламы FlatProfit Maker, а все остальное от продавца - снести. 3) Снизить время загрузки страниц http://joxi.ru/eAONjG5CzLDK2o :
Исправить проблемы html, в том числе семантические(Schema.org).
Исправить ошибки CSSИсправить ошибкиJavaScript.
Оптимизировать изображения
4) В теме amzola необходим визуальный редактор. Сейчас при включении виз. редактора не получается вставить текст статьи.
Что можете , а что нет из этого перечня работ? Можно какие-то работы сделать по-отдельности. Пишите.
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