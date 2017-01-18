WordPress Настройка Мультиязычности, многовалютности и Стран

Вкратце задача следующая.

Делается сайт на WP, частично готов, для продажи товаров компании в ЕС.

Данный функционал будет реализовываться на чистой версии сайта.

Необходимо сделать функционал как у www.bershka.com/pl/en

внизу в футере, справа, 2 селектора, страна и язык (будут в хедере, но не суть)

выбор языка и страны не зависят друг от друга

т.е. человек в Польше может выбрать анг версию а в Англии польскую, но контент получат для Англии или Польши соответственно

тут должны быть независимые друг от друга урлы: en-uk или pl/pl

по странам будут отличия в контактах, доставке, некоторых пунктах меню

например en-uk – jumper, а en-us – sweater

в данный момент настроена мультиязычность с помощью wpml плагина, готов рассмотреть и другие варианты.

Помимо всего прочего на сайте настроен плагин perfect seo url (убирает из урла product-category), при работе с WPML идет баг, убирает ненужную часть урла не сразу; Так же на сайте есть кастомный код (каждому аттрибуту товара присваивается свой урл и при переключении цвета товара идет перелинковка на соответствующую товару страницу). Данный код нужно будет настроить в соответствии с мультиязычностью и мультивалютностью.

Задача непростая, прошу отписываться тех, кто хоть немного понимает суть вышеописанного.

Желательно прямой исполнитель, для возможности совместного обсуждения деталей и нюансов.

Подробно опишу задачу и отвечу на ваши вопросы

Сроки поджимают, плачу исправно