WordPress Настройка Мультиязычности, многовалютности и Стран

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Вкратце задача следующая. 

Делается сайт на WP, частично готов, для продажи товаров компании в ЕС. 

Данный функционал будет реализовываться на чистой версии сайта. 

Необходимо сделать функционал как у www.bershka.com/pl/en 

внизу в футере, справа, 2 селектора, страна и язык (будут в хедере, но не суть) 

выбор языка и страны не зависят друг от друга 

т.е. человек в Польше может выбрать анг версию а в Англии польскую, но контент получат для Англии или Польши соответственно 

тут должны быть независимые друг от друга урлы: en-uk или pl/pl 

по странам будут отличия в контактах, доставке, некоторых пунктах меню 

например en-uk – jumper, а en-us – sweater 

в данный момент настроена мультиязычность с помощью wpml плагина, готов рассмотреть и другие варианты.  

Помимо всего прочего на сайте настроен плагин perfect seo url (убирает из урла product-category), при работе с WPML идет баг, убирает ненужную часть урла не сразу; Так же на сайте есть кастомный код (каждому аттрибуту товара присваивается свой урл и при переключении цвета товара идет перелинковка на соответствующую товару страницу). Данный код нужно будет настроить в соответствии с мультиязычностью и мультивалютностью.  

Задача непростая, прошу отписываться тех, кто хоть немного понимает суть вышеописанного.  

Желательно прямой исполнитель, для возможности совместного обсуждения деталей и нюансов. 

Подробно опишу задачу и отвечу на ваши вопросы  

Сроки поджимают, плачу исправно  

WordPress
8 лет назад
RockIT
Петр 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

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