В версии 1.6 появилась ошибка при загрузки фото товаров, нужно поправить.
WordPress Настройка Мультиязычности, многовалютности и Стран
Вкратце задача следующая.
Делается сайт на WP, частично готов, для продажи товаров компании в ЕС.
Данный функционал будет реализовываться на чистой версии сайта.
Необходимо сделать функционал как у www.bershka.com/pl/en
внизу в футере, справа, 2 селектора, страна и язык (будут в хедере, но не суть)
выбор языка и страны не зависят друг от друга
т.е. человек в Польше может выбрать анг версию а в Англии польскую, но контент получат для Англии или Польши соответственно
тут должны быть независимые друг от друга урлы: en-uk или pl/pl
по странам будут отличия в контактах, доставке, некоторых пунктах меню
например en-uk – jumper, а en-us – sweater
в данный момент настроена мультиязычность с помощью wpml плагина, готов рассмотреть и другие варианты.
Помимо всего прочего на сайте настроен плагин perfect seo url (убирает из урла product-category), при работе с WPML идет баг, убирает ненужную часть урла не сразу; Так же на сайте есть кастомный код (каждому аттрибуту товара присваивается свой урл и при переключении цвета товара идет перелинковка на соответствующую товару страницу). Данный код нужно будет настроить в соответствии с мультиязычностью и мультивалютностью.
Задача непростая, прошу отписываться тех, кто хоть немного понимает суть вышеописанного.
Желательно прямой исполнитель, для возможности совместного обсуждения деталей и нюансов.
Подробно опишу задачу и отвечу на ваши вопросы
Сроки поджимают, плачу исправно
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