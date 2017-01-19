Парсинг данных с каталога организаций

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок136 просмотров

Имеется каталог организаций, с которого надо собрать данные в таблицу.

Данные в явном виде представлены.

Парсинг данных
8 лет назад
bp24
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

LLIypLLIuk
Александр 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$15
2 дня
Все отлично. Полностью довольны сотрудничеством и обязательно будем обращаться ещё. Быстро, четко, профессионально.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Оплата вовремя. Лояльное отношение. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

LLIypLLIuk
Александр 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад