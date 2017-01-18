Простой калькулятор на JS

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки82 просмотра

Есть расчет в Excel, есть верстка, добавить обработчик на js

JavaScript
8 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nikitto
Никита 
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$8
1 день
ы

Заявки фрилансеров

Nikitto
Никита 
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад