потрібна допомога потрібно настроїти переадресацію а то 1. Пропадают картинки. 2. Возникают дубли товаров. 3. Меняются урлы товаров _ на- и на оборот Пошуковий робот Googlebot виявив, що на сайті http://pro100mebli.com.ua/ значно ...
Простой калькулятор на JS
Есть расчет в Excel, есть верстка, добавить обработчик на js
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