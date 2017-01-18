Модуль сайта, агрегирующий видео из социальных сетей и позволяющий пользователям оценивать видео и писать комментарии. Должны быть возможность сортировки видео по популярности. Дизайн предоставим. ТЗ прилагается. В личном сообщении написать, с помощью какого модуля, на ...
Подключить платёжную систему
Необходимо подключить платежную систему, к сайту WPОставляйте заявки, кто может помочьЗадание срочное
Заявки фрилансеров
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