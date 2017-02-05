Вирусы на дужмле 2.5

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Завершен6 заявок93 просмотра

Сайт в яндексе стал отображаться как небезопасный. Хостинг написал, что пришла жалоба о рассылке с нашего домена. Нужно найти вирус, удалить его и залатать дырочку

8 лет назад
NikSSMTV
Никита 
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$9
2 дня
Исполнитель отлично справился с заданием! Павел выполнил поставленную задачу достаточно быстро и отвечал на все мои вопросы. Рекомендую!
Был рад помочь. Спасибо за интересный проект.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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