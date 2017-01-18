Скопировать сайт

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Закрыт20 заявок145 просмотров

Доброго дня, необъходимо скопировать сайт, ссылку прикреплю ниже.

Изменения предпологаются минимальные, в шапке изменить телефон

Будут правки по тексту на страничках

Просьба с ориентировать по цене и срокам.

Ссылка на сайт который копируем

propishem.info

8 лет назад
savelevsashaweb
Александр 
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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