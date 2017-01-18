Скопировать сайт

Всем доброго времени суток. Я понял, что каждый должен заниматься своим делом, и если честно, немного сложно это все (ТЗ, БРИФ и т.д) занимает массу времени, постоянное согласование с дизайнером, верстальщиком, копирайтером отнимает массу ...