Модуль сайта, агрегирующий видео из социальных сетей и позволяющий пользователям оценивать видео и писать комментарии. Должны быть возможность сортировки видео по популярности. Дизайн предоставим. ТЗ прилагается. В личном сообщении написать, с помощью какого модуля, на ...
Скрипт открытия нового окна при клике по iframe
Здравствуйте, на сайте выводится видео по ссылке вида.
Нужен скрипт который будет открывать новое окно при клике по видео, поверх окна сайта, одновременно с этим должно запускаться само видео.
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