Кодер

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки126 просмотров
  • Есть написанный бот(javascript), работает на node.js 

    http://prntscr.com/bsrd16 в нем есть авторизация через аккаунт steam (настройка аккаунта в файле auth.js 2-10строчки) и исполнение некоторых функций на аккаунте, а именно: автопринятие офферов (предложений обмена): бот автоматически проверяет текущий список офферов на данном аккаунте и если они есть, то принимает их функцию автопринятия можно удалить, она не нужная, но может служить примером для создания новой нужной функции (описана ниже) отправка оффера на другой аккаунт бот получает такие данные: * трейд ссылка (специальная ссылка для отправки оффера на определенный аккаунт) * массив с названием всех предметов для отправки обмена после получения этих данные бот должен отправить оффер с аккаунта, на котором он авторизирован, на аккаунт по трейд ссылке которую он получил и с списком нужных предметами как я понял сначало надо разобратся как отправлять оффер (предложение обмена) вручную что бы понять функционал и проанализировать все, а потом писать это на ноде Чуть по другом сформулированное ТЗ: 2 аккаунта: 1) для бота 2) для отправки оффера бот получает таки данные: бот авторизовывается через аккаунт 1 трейд ссылку аккаунта №2 и масив названия предметов, которые есть у аккаунта №2 задача бота - отправить трейд оффер с аккаунта 1 (под которым он авторизирован) на аккаунт 2 с конкретными предметами из массива Доп. информация: бот не будет работать без установленного node.js - https://nodejs.org/en/download/ после запуска, вот такие последние строчки означают что авторизация прошла успешно и все ок - http://prntscr.com/bsrl2g держи брат. на всё про всё часов 5 - 6 есть готовый бот, в нём нужно исправить 2 запроса вот такую штуку запилить бы

JavaScriptNode.js
8 лет назад
guest_14848030927297
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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