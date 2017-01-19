Модуль сайта, агрегирующий видео из социальных сетей и позволяющий пользователям оценивать видео и писать комментарии. Должны быть возможность сортировки видео по популярности. Дизайн предоставим. ТЗ прилагается. В личном сообщении написать, с помощью какого модуля, на ...
Кодер
- Есть написанный бот(javascript), работает на node.js
http://prntscr.com/bsrd16 в нем есть авторизация через аккаунт steam (настройка аккаунта в файле auth.js 2-10строчки) и исполнение некоторых функций на аккаунте, а именно: автопринятие офферов (предложений обмена): бот автоматически проверяет текущий список офферов на данном аккаунте и если они есть, то принимает их функцию автопринятия можно удалить, она не нужная, но может служить примером для создания новой нужной функции (описана ниже) отправка оффера на другой аккаунт бот получает такие данные: * трейд ссылка (специальная ссылка для отправки оффера на определенный аккаунт) * массив с названием всех предметов для отправки обмена после получения этих данные бот должен отправить оффер с аккаунта, на котором он авторизирован, на аккаунт по трейд ссылке которую он получил и с списком нужных предметами как я понял сначало надо разобратся как отправлять оффер (предложение обмена) вручную что бы понять функционал и проанализировать все, а потом писать это на ноде Чуть по другом сформулированное ТЗ: 2 аккаунта: 1) для бота 2) для отправки оффера бот получает таки данные: бот авторизовывается через аккаунт 1 трейд ссылку аккаунта №2 и масив названия предметов, которые есть у аккаунта №2 задача бота - отправить трейд оффер с аккаунта 1 (под которым он авторизирован) на аккаунт 2 с конкретными предметами из массива Доп. информация: бот не будет работать без установленного node.js - https://nodejs.org/en/download/ после запуска, вот такие последние строчки означают что авторизация прошла успешно и все ок - http://prntscr.com/bsrl2g держи брат. на всё про всё часов 5 - 6 есть готовый бот, в нём нужно исправить 2 запроса вот такую штуку запилить бы
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Веб-программирование13 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна верстка и натяжка одностраничного сайта на систему управления Joomla Дизайн в psd вышлю выбранному исполнителю Прошу указать цену и срокиВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте, на сайте выводится видео по ссылке вида. Нужен скрипт который будет открывать новое окно при клике по видео, поверх окна сайта, одновременно с этим должно запускаться само ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго дня, необъходимо скопировать сайт, ссылку прикреплю ниже. Изменения предпологаются минимальные, в шапке изменить телефон Будут правки по тексту на страничках ...Веб-программирование20 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт в яндексе стал отображаться как небезопасный. Хостинг написал, что пришла жалоба о рассылке с нашего домена. Нужно найти вирус, удалить его и залатать дырочкуВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Всем доброго времени суток. Я понял, что каждый должен заниматься своим делом, и если честно, немного сложно это все (ТЗ, БРИФ и т.д) занимает массу времени, постоянное согласование с дизайнером, верстальщиком, копирайтером отнимает массу ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт8 лет назад
Имеется одностраничный сайт на одной из соответствующих платформ. Требуется, сохранив дизайн, создать полноценный сайт, доступный для SEO-оптимизации, провести SEO-оптимизацию. Требуется вывод сайта в топ-3 Гугл, Яндекс. Более подробно – при личной переписке.Веб-программирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо подключить платежную систему, к сайту WPОставляйте заявки, кто может помочьЗадание срочноеВеб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
требуется программист с опытом работы с WordPress и созданием тем Genesis. начало работы с 1го февраля. Во время разработки нужно быть онлайн в скайпе с 15 до 23 мск понедельник-пятница. Верстка темы с PSD создание ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется сделать 5 клонов сайта с натягиванием на новые купленные шаблоны. Предварительно выполнить небольшие доработки на сайте-доноре (3-4 часа). Сайт-донор: https://goo.gl/nmr9Ub Примеры шаблонов: https://goo.gl/p5VA8K , https://goo.gl/0AcfHv , https://goo.gl/OC3JBJ Указывайте примерную стоимость за 1 сайт, сроки ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад