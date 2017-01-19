Появилась проблема с вирусами (на эккаунте5 сайтов) хотел бы воспользоваться услугами по лечению сайтов и настройке защиты на хостинге Сообщите стоимость услуг.
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
8 лет назад
Появилась проблема с вирусами (на эккаунте5 сайтов) хотел бы воспользоваться услугами по лечению сайтов и настройке защиты на хостинге Сообщите стоимость услуг.
Исправить глюк админки сайта на Джумле. Сайт на джумла 3.4.1 в админке при добавлении/удалении материалов выдает ошибку: Ошибка: 0 Недействительный контроллер: имя = 'file', формат = ''