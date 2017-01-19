Настроить инфоблок в Битрикс

Есть инфоблок "Новости", при добавлении новости нужно чтобы была возможность выбрать сайт.

Т.е. есть список сайтов (mos.site.ru, perm.site.ru, sam.site.ru и т.д. и конечно главный сайт site.ru) все они управляются в одной системе управления Битрикс и есть в списке сайтов.

Так вот нужно, чтоб при добавлении новости на сайте site.ru в форме добавления новости добавить выпадающее меню со списком сайтов, если выбираем perm.site.ru то новость будет опубликована на этом сайте.

В общем нужен человек, который знает Битрикс и поможет реализовать эту задачу.