Поиск пользвоателей в buddypress нужно сделать выпадющий список сран по всему миру, и за ним список областей и городов в каждой стране, города я сам заполню нужно толкьо сделать так чтоб работало и показать мне ...
Настроить инфоблок в Битрикс
Есть инфоблок "Новости", при добавлении новости нужно чтобы была возможность выбрать сайт.
Т.е. есть список сайтов (mos.site.ru, perm.site.ru, sam.site.ru и т.д. и конечно главный сайт site.ru) все они управляются в одной системе управления Битрикс и есть в списке сайтов.
Так вот нужно, чтоб при добавлении новости на сайте site.ru в форме добавления новости добавить выпадающее меню со списком сайтов, если выбираем perm.site.ru то новость будет опубликована на этом сайте.
В общем нужен человек, который знает Битрикс и поможет реализовать эту задачу.
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