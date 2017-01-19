Поиск пользвоателей в buddypress нужно сделать выпадющий список сран по всему миру, и за ним список областей и городов в каждой стране, города я сам заполню нужно толкьо сделать так чтоб работало и показать мне ...
Верстка и программирование сайта на Битриксе
Задание для прогера.
Обязательные требования к Исполнителю:
1. Быть на связи. От Вас нужен будет ваш контактный телефон, страница в Вк/Fb, скайп. Страница в Вк приоритетнее.
2. Выполнение поставленных сроков. Срыв сроков будет означать невозможность дальнейшего сотрудничества
3. Обучаемость. При возникновении вопросов руководитель отдела разработки сможет консультировать и проводить обучения по скайпу.
4. Опыт работы с 1С Битрикс.
Необходимо выполнить верстку, программирование и натяжку на CMS 1С-Битрикс «Первый сайт». (лицензия выкупается с нашей стороны).
Вёрстка макетов должна быть с использованием Bootstrap, сайт должен проходить developers.google.com/spe... . Все изображения должны быть сжаты.
Качество выполненной работы будет проверяться нашим программистом. Если на выходе будет много недочётов, недоделок, то работа будет приниматься только после устранения этих моментов
Срок выполнения работы 3 дня.
yadi.sk/d/2GixkLlD38jH4D – дизайн макеты для ознакомления
Бюджет 3000р/50 у.е.
Заявки фрилансеров
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