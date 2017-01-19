Поиск пользвоателей в buddypress нужно сделать выпадющий список сран по всему миру, и за ним список областей и городов в каждой стране, города я сам заполню нужно толкьо сделать так чтоб работало и показать мне ...
Требуется человек с хорошими знаниями .aspx
Требуется программист, с хорошими знаниями в .aspx
Опыт работы с .aspx не менее 2 лет.
Поверхностно задача будет состоять в том, чтобы найти уязвимость на сайте написанном на .aspx
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