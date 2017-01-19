Скрипт на сервере для парсинга выдачи яндекс

Нужно написать простой скрипт парсинга выдачи Яндекса который будет:

1. Парсить выдачу яндекса через XML запросы по 2 ключам. Брать топ 30. Парсить только урлы.

2. Далее выводить это в 2 колонки под каждым ключем.

3. Сравнивать урлы в 2-х колонках.

4. Выделять фоном одинаковые урлы и показывать одной цифрой сколько одинаковых урлов между этими колонками.

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