Поиск пользвоателей в buddypress нужно сделать выпадющий список сран по всему миру, и за ним список областей и городов в каждой стране, города я сам заполню нужно толкьо сделать так чтоб работало и показать мне ...
Скрипт на сервере для парсинга выдачи яндекс
Нужно написать простой скрипт парсинга выдачи Яндекса который будет:
1. Парсить выдачу яндекса через XML запросы по 2 ключам. Брать топ 30. Парсить только урлы.
2. Далее выводить это в 2 колонки под каждым ключем.
3. Сравнивать урлы в 2-х колонках.
4. Выделять фоном одинаковые урлы и показывать одной цифрой сколько одинаковых урлов между этими колонками.
Бюджет 1000р, пишите ваши предложения и емейл для связи.
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