Кеширования ответов на запросы от Геокодера Яндекс

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Закрыт1 заявка127 просмотров

Необходимо разработать код для кеширования ответов на запросы от Геокодера Яндекс. Встроить его вготовый сайт, сделанный на MODX и протестировать. Сейчас количество запросов превышает 25тыс. Был бан от Янтекса. 

Обязательно тест по завершению с определением количества запросов.

Ищу фрилансера с опытом в подобных задачах

Просьба указать в ответе стоимость и срок работ. Мне бы хотелось получить результат в течение 2 недель.

Сайт: finspace.ru

MODX
8 лет назад
mistral290
Серней 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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