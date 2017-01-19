Необходимо разработать код для кеширования ответов на запросы от Геокодера Яндекс. Встроить его вготовый сайт, сделанный на MODX и протестировать. Сейчас количество запросов превышает 25тыс. Был бан от Янтекса.

Обязательно тест по завершению с определением количества запросов.

Ищу фрилансера с опытом в подобных задачах

Просьба указать в ответе стоимость и срок работ. Мне бы хотелось получить результат в течение 2 недель.

Сайт: finspace.ru