Здравствуйте. Необходим парсинг отдельных рубрик указанных мной регионов РФ, а также этих рубрик целиком стран Украина, Белоруссия, Казахстан с указанного сайта и помещение их на сайт реципиента, который я укажу в переписке. С ...
Кеширования ответов на запросы от Геокодера Яндекс
Необходимо разработать код для кеширования ответов на запросы от Геокодера Яндекс. Встроить его вготовый сайт, сделанный на MODX и протестировать. Сейчас количество запросов превышает 25тыс. Был бан от Янтекса.
Обязательно тест по завершению с определением количества запросов.
Ищу фрилансера с опытом в подобных задачах
Просьба указать в ответе стоимость и срок работ. Мне бы хотелось получить результат в течение 2 недель.
Сайт: finspace.ru
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