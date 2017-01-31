Нужно переработать Redmine, дадим доступ, задание в прикрепленном файле. Очень прошу, сразу оценивайте приблизительно бюджет и указывайте в ответе.
Парсинг и внедрение
Здравствуйте.
Необходим парсинг отдельных рубрик указанных мной регионов РФ, а также этих рубрик целиком стран Украина, Белоруссия, Казахстан с указанного сайта и помещение их на сайт реципиента, который я укажу в переписке.
С рубриками должна быть проведена предварительная работа - что-то объединить, переименовать, проверить компании на уникальность (страница каждой компании на сайте одна, но в свойствах может иметь несколько рубрик).
Обратите внимание, как на доноре устроена постраничная навигация.
Сайт реципиент на wp, но плагин самописный, к wp имеющий не большое отношение. Исполнитель должен хорошо владеть php, js.
P.S. Большим плюсом было бы умение делать адаптив, по завершению парсинга будем над этим работать.
Выбранный исполнитель
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